Milan, Ibrahimovic raggiunge le 600 partite in carriera in campionato

A prescindere dal risultato, la partita contro l’Atalanta segna un traguardo importantissimo nella carriera di Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese giocherà questa sera la sua 600ª partita in carriera con i club in campionato, esclusi playoff.

600 – Zlatan #Ibrahimovic will play tonight his 600th league match for clubs in career, excluding playoff. vIBRAtion.#MilanAtalanta #SerieA pic.twitter.com/RJQ9DKhbuU

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 23, 2021