Milan, Ibrahimovic segna e trascina a Napoli come l’anno dello scudetto: la curiosità

Zlatan Ibrahimovic è il corpo e l’anima di questo Milan: lo svedese, con una doppietta, ha deciso la sfida contro il Napoli. La curiosità

Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova diceva Agatha Christie. Chissà se Ibrahimovic ci ha fatto caso ma la doppietta dello svedese al San Paolo contro il Napoli ha suscitato dolcissimi ricordi a tutti i tifosi rossoneri.

Perché il primo gol di Ibrahimovic di ieri sera porta con sé quattro particolari in uno. Il primo: c’era lui in campo nell’ultima vittoria rossonera al San Paolo prima di ieri era, dieci anni fa. Il secondo: anche allora era l’ottava giornata. Il terzo: gol di testa, come quella volta. Il quarto: in buca nella stessa porta. Correva la stagione 2010-11 e il Diavolo concluse davanti a tutti.