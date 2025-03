Milan, il tecnico del Milan Sergio Conceicao ci crede ancora: ecco cosa ha detto il portoghese alla squadra

Milan, il tecnico rossonero Sergio Conceicao crede fermamente nella qualificazione alla prossima Champions League: le ultime

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, l’allenatore del Milan Sergio Conceicao crede fermamente in una qualificazione alla prossima Champios League prima della fine della stagione e l’allenatore portoghese ha voluto ribadirlo alla squadra nella settimana di preparazione alla sfida di campionato.

Il tecnico portoghese vuole subito cercare di ottenere tre punti contro il Como di Fabregas nel match di oggi valido per il ventinovesimo turno di Serie A per cercare di risalire la classifica e rincorrere il quarto posto. L’ex allenatore del Porto punta molto sullla qualificazione in Europa e al successo in Coppa Italia che potrebbe portare ad una riconferma a fine campionato.