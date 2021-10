Milan, l’infortunio di Calabria e i tempi di recupero

Il Milan perde Calabria per infortunio, tornato dalla Nazionale, ecco i suoi tempi di recupero

Rientrato ieri dalla Nazionale, Davide Calabria è già tornato al Milan dopo l’infortunio subito in azzurro.

Le sue condizioni non sembrano preoccupare troppo i rossoneri. Nelle prossime ore verrà sottoposto a esami e da lì si avrà un esito più certo. È difficile, comunque, che possa essere rischiato da Pioli alla ripresa del campionato. L’allenatore potrebbe tenerlo a riposo per poterlo poi far giocare in Champions contro il Porto.