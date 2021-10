Milan, si ferma Calabria: rientra subito al club. I dettagli sull’infortunio

Nuovo infortunio per Calabria, il terzin lascia la Nazionale e torna al Milan

Come riportato da gianlucadimarzio.com, Davide Calabria non ci sarà per Italia-Belgio, finalina per il terzo posto della Nations League. Il giocatore lascia la Nazionale per rientrare al Milan.

Il terzino ha accusato un risentimento muscolare e quindi rientrerà subito a Milanello. Calabria verrà quindi sottoposto alle visite mediche dal proprio club. Un’altra tegola per Pioli, che dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti in questo avvio di stagione.