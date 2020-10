Hakan Calhanoglu ha lasciato l’allenamento di questa mattina in stampelle

Brutte notizie per Stefano Pioli in vista della partita di Europa League di giovedì contro il Celtic. Come riportato da Sky Sport, Hakan Calhanoglu ha infatti lasciato l’allenamento di quest’oggi in stampelle.

Il numero 10 del Milan avrebbe subito una sospetta distorsione alla caviglia e, dopo i controlli che presto saranno effettuati, si potranno capire le reali condizioni di Calhanoglu.