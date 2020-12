Milan, le condizioni di Gabbia e Bennacer: le loro condizioni

Si fermano Matteo Gabbia e Ismael Bennacer: ecco gli aggiornamenti sulle loro condizioni in vista delle gare di campionato

Brutte notizie per l’infortunio di Matteo Gabbia. Per il difensore, uscito in lacrime dopo pochi minuti del match con il Verona, si tratta di uno stiramento del collaterale. Fortunatamente per il classe ’99 nessun coinvolgimento del legamento crociato.

Arrivati gli esiti dell’infortunio anche per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha subito una lesione al bicipite femorale destro, un problema che sarà rivalutato con nuovi controlli tra 10 giorni.

