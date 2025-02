Milan Inter, Cesari analizza e svela: «Contatto Pavlovic Thuram? Rigore netto!». Le dichiarazioni

Milan Inter, Graziano Cesari svela: «Contatto Pavlovic Thuram? Rigore netto!». Le dichiarazioni dell’ex arbitro

Graziano Cesari è intervenuto a Mediaset durante Pressing, commentando l’episodio che ha fatto più discutere al termine del derby della Madonnina tra Milan ed Inter: il calcio di rigore non concesso ai nerazzurri per il contatto tra Thuram e Pavlovic in area di rigore.

PAROLE – «C’è questa ripartenza molto, molto veloce di Thuram a contatto con Pavlovic e poi l’intervento di scivolata di Theo Hernandez. Il direttore di gara fa segno di proseguire l’azione perché indica il pallone, qualcuno ha colpito certamente il pallone, che va a deviare la sua traiettoria, lo vediamo che va verso l’assistente Peretti. Ma c’è la gamba destra di Pavlovic che va a colpire la gamba di Thuram. È chiaro che in queste situazioni questo è un calcio a una gamba di un avversario che fa perdere sicuramente l’equilibrio, che fa perdere il passo. E quindi inevitabilmente la mia domanda è: al di là dell’assistente Peretti che è là e poteva tranquillamente vederlo ma non fa nessun segno, ma Di Paolo al Var si è appisolato?».