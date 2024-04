Pardo su Milan Inter: «I rossoneri hanno questo obiettivo»

Il noto giornalista Pierluigi Pardo ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in vista del derby scudetto tra Milan e Inter

Pierluigi Pardo analizza il derby tra Milan e Inter, in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45, Durante Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio 24 ha voluto parlare della lotta scudetto e di quella che sarà la gara di lunedì

MILAN INTER – «Francamente è una partita dal significato relativo. Il Milan darà solo qualcosa in termini di orgoglio. Il Milan contro l’Inter avrà la possibilità di un sussulto, per dare un segnale ai tifosi. Per dire lo vincerete, ma non a casa nostra. Questo è il senso della partita di lunedì»