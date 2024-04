Milan Inter, tutto il mondo sul derby: ecco quanti Paesi collegati

L’attesa per Milan Inter non c’è solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ecco i Paesi che trasmetteranno la stracittadina

Il derby Milan Inter è senza dubbio il più atteso da anni. Con lo Scudetto che potrebbe arrivare in casa neroazzurra in caso di vittoria, ecco che l’attenzione sale ancora di più con tutto il mondo collegato. Ecco cos’ha raccolto Gazzetta.it a riguardo.

COLLEGAMENTI NEL MONDO – «La stracittadina verrà trasmessa dai 70 broadcaster titolari dei diritti in circa 200 Paesi o territori di tutto il pianeta. Una platea globale con molti broadcaster che non si limiteranno a utilizzare il segnale, prodotto come al solito dalla Lega Serie A, ma manderanno sul posto i loro giornalisti. Ci saranno almeno otto emittenti televisive estere che toccano gli eventi in Europa, Emirati e Usa. Nello specifico beIN Sports France, Canal Plus International, Abu Dhabi Media, Eleven Sports Poland, Cbs, Ziggo Sport, TNT Sports e Setanta Sports»