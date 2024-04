Milan, Inzaghi: «Vi racconto un aneddoto con Baresi»

Filippo Inzaghi, intervistato da Dazn, ha parlato di alcuni aneddoti e ricordi legati al suo Milan. Ecco le dichiarazioni

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN parlando di vari argomenti riguardanti il suo Milan. Ecco le sue parole.

SIMONE – «Tecnicamente Simone era più forte di me. Lui ha convissuto con un problema alla schiena importante che non gli ha permesso di andare al Milan, Dopo il Piacenza, prima di andare alla Lazio, doveva andare al Milan, ma fu bocciato proprio per questo problema alla schiena che ha sicuramente condizionato la sua carriera da calciatore. Però penso che quello che non ha avuto da calciatore lo sta avendo ora da allenatore».

DOPPIETTA AL REAL MADRID – «Fu una serata magica. Ero partito dalla panchina, ma avevo portato due maglie per celebrare i gol numero 69 e 70 in Europa. Poi entrai e segnai una doppietta. Una di quelle maglie l’ho portata poi a Borgonovo. Quando penso a quella partita mi viene in mente anche il giorno dopo in cui gli ho portato la maglietta. Fu una partita memorabile, riuscì a superare Raul, poi vabbè sono arrivati Messi e CR7… A fine partita Mourihno mi abbracciò e mi disse che sperava non giocassi».

ANEDDOTO – «Vi racconto questo aneddoto: giocavo nel Parma, ero un ragazzino e volevo la maglietta di Baresi. Giocammo contro il Milan, io indossavo la 16, forse non entrai nemmeno in campo. A fine partita Baresi mi ha dato la sua maglia e mi ha chiesto la mia. Questo mi è servito durante la carriera perchè anche a me, contro le piccole, mi chiedevano la maglia e io ho sempre chiesto la loro. E’ una questione anche di rispetto».