Milan Juve, sarà sfida tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: un match tra due over 35, probabilmente l’ultimo big match dello svedese

Gli uomini copertina venuti direttamente dagli anni ’80. Milan-Juve sarà anche Zlatan Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo, in una sfida senza tempo sia tra i due club che tra le due stelle.

Gli uomini copertina – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dallo Sport – sono i due over 35, grandi per ego e grandissimi in campo. Per Zlatan è la grande partita finale della carriera, Ronaldo insegue ancora i record. Questa sera sarà di nuovo spettacolo.