Milan Juventus, Tardelli: «Ci aspettavamo di più»

L’ex bianconero ha parlato della sfida tra Milan Juventus, gara di campionato terminata a reti bianche

Marco Tardelli è intervenuto alla Domenica Sportiva in occasione della sfida tra Milan Juventus, conclusa 0-0 senza troppe emozioni per usare un eufemismo. Ecco le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Alla Juventus mancava Vlahovic e si è sentito. Non c’era nemmeno Milik, al momento c’è una situazione di difficoltà in avanti. Detto questo, ha giocato male la Juventus, ha giocato male il Milan, non c’è stato nulla da segnalare in particolare. Ci aspettavamo molto di più sul campo. Alla Juventus poteva anche stare bene così, i rossoneri invece hanno gettato un’altra occasione. La Juve può inziare la stagione con una sola punta di ruolo? Ne aveva due. Probabilmente non hanno trovato quella che piaceva al tecnico».