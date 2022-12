Milan, Kjaer avverte: «Entro il 4 servono dei miglioramenti»

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato dopo la sconfitta del club rossonero contro il PSV: le sue dichiarazioni

Nel post partita di PSV-Milan, il difensore rossonero Simon Kjaer ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

LA SCONFITTA CONTRO IL PSV – «Abbiamo fatto troppi errori tecnici, non è quello che volevamo. Miglioriamo entro il 4. Non è una questione di concentrazione o maturità, ho visto tutta la squadra lavorare in tutti gli allenamenti. Nelle ultime tre partite abbiamo perso, questo è da cambiare».

