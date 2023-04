Milan, Kjaer non ci sarà nella sfida contro il Bologna: il motivo

Simon Kjaer, difensore centrale del Milan, non sarà convocato da Stefano Pioli per la sfida di campionato contro il Bologna

Il motivo? Secondo quanto riportato da Sky Sport, il danese verrà tenuto a riposo precauzionale dopo aver svolto oggi un lavoro personalizzato in allenamento. L’obiettivo è averlo in grande forma per il ritorno di Champions contro il Napoli.