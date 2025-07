Milan, senti Kroos: «Modric è speciale e lo sarà ancora, anche a 40 anni. Ritiro? Ho sempre pensato che…»

Toni Kroos, ex centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, ha spiegato in un’intervista a SportWeek le ragioni dietro il suo ritiro dal calcio giocato. Una scelta lucida, presa nel momento in cui era ancora protagonista a livelli altissimi. «Ho sempre pensato di ritirarmi al top. La mia ultima stagione è stata una delle migliori della mia carriera», ha dichiarato il classe 1990, punto di riferimento nel centrocampo del Real per quasi un decennio.

Kroos, che ha concluso la carriera con oltre 450 presenze in maglia blanca e numerosi titoli internazionali, ha voluto evitare un finale in declino: «Non volevo entrare in quella dinamica in cui giochi di meno, fai panchina e convivi col dolore». Una filosofia che rispecchia la sua carriera costellata di rigore, disciplina e prestazioni sempre all’altezza nei palcoscenici più importanti.

Diversa, invece, la strada scelta da Luka Modric, suo storico compagno di reparto al Real Madrid. Il centrocampista croato, classe 1985, è pronto a iniziare una nuova avventura con il Milan dopo il Mondiale per Club, nonostante i 40 anni ormai alle porte. Per Kroos, però, Modric ha ancora tanto da dare: «È sempre stato speciale. Non perderà mai la sua qualità, anche se fisicamente non è più quello di dieci anni fa».

Nell’intervista, Kroos ha commentato anche l’evoluzione della Serie A. Per anni considerata poco competitiva rispetto ai grandi campionati europei, il tedesco ha riconosciuto un cambio di tendenza: «Oggi le cose stanno cambiando. Da un paio di anni le squadre italiane sono tornate ad alti livelli. Il miglioramento è evidente».

L’addio di Toni Kroos lascia un segno nel calcio europeo. Il suo stile sobrio ed efficace, unito a una visione tattica superiore, ha rappresentato per anni un modello di riferimento nel ruolo di regista moderno. Il suo ritiro, come le sue parole, testimoniano una coerenza rara nel calcio di oggi.