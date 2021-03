Milan, Krunic rinato: «Non avevo fiducia, mi sto riprendendo»

Rade Krunic, centrocampista del Milan, esulta per la vittoria con gol contro il Verona: ecco le dichiarazioni dopo la gara

Rade Krunic, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sul Verona.

PRESTAZIONE – «Sicuramente nel passato ci sono stati dei momenti brutti in cui sono stato male mentalmente, non avevo tanta fiducia in me ma mi sto riprendendo. Il mister lo sa che in diversi ruoli, ovunque lui mi dica, io sono pronto per dare il massimo. Il gol mi da fiducia ma la cosa più importante è che ci ha dato tre punti».

