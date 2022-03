Milan, la carica di Tomori: «Non vogliamo fermarci, abbiamo grandi campioni»

Il difensore del Milan Tomori suona la carica in vista del rush finale per lo scudetto

Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha suonato la carica in vista del rush finale per lo scudetto.

TROFEO – «Veniamo da ottimi risultati e non vogliamo fermarci. Dobbiamo continuare questo percorso e il modo in cui ci approcciamo alle partite sta dando risultati. Speriamo di avere qualcosa da festeggiare a fine stagione...».

RIMONTA – «Ci ha chiarito ancora di più le dee. Siamo concentrati su noi stessi e su quello che vogliamo fare. Abbiamo una strategia ben definita, l’abbiamo seguita e ci ha portato dove siamo. Ora dobbiamo insistere: se possibile giocare con ancora più intensità e concentrazione. Saranno elementi fondamentali. Lo abbiamo dimostrato a Napoli: conosciamo la strada da seguire per arrivare dove vogliamo arrivare. E ora ogni partita, da qui alla fine, sarà sempre più decisiva».

TENSIONE – «Sappiamo dove siamo e dove vogliamo arrivare. Sappiamo che un momento decisivo e che non sono ammesse distrazioni. Ma abbiamo grandi campioni che ci aiutano e ci indicano la strada: Maignan ha vinto l’ultimo campionato francese con il Lilla, Giroud ha sollevato la Coppa del Mondo, Ibra ha una mentalità pazzesca. E nello staff ci sono persone competenti e vincenti come Dida e Bonera. Quando questo gruppo lavora lo fa con grande concentrazione. Siamo giovani, ma determinati».

