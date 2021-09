Milan Lazio: la FIGC apre un’indagine dopo i cori razzisti a Bakayoko

Milan Lazio, la FIGC ha aperto un’indagine in seguito alla segnalazione dei rossoneri su presunti cori razzisti ai danni di Bakayoko

In un comunicato apparso sul sito ufficiale della FIGC, la Procura Federale ha annunciato l’apertura di un’indagine nei confronti della Lazio per presunti cori razzisti ai danni di Bakayoko.

Il testo integrale: «La Procura Federale ha aperto un’indagine a carico della SS Lazio in seguito alla denuncia presentata dall’AC Milan per cori di matrice discriminatoria dei tifosi biancocelesti ai danni del calciatore Bakayoko nel corso della gara Milan-Lazio del 12 settembre scorso. La Procura sta acquisendo i video della partita e gli atti in possesso della Questura di Milano».

I DETTAGLI SU LAZIONEWS24