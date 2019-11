Milan Lazio: quali sono i rischi per Inzaghi

Il Milan ha le risorse per mettere in difficoltà la Lazio di Inzaghi. I biancocelesti devono evitare di allungarsi troppo

Nonostante i primi mediocri risultati, il Milan di Pioli ha alcune caratteristiche che possono mettere in difficoltà la Lazio di Inzaghi. Se Giampaolo voleva un prolungato palleggio, oggi i rossoneri cercano di arrivare più velocemente in porta.

Si dispongono con un 3241 in fase di possesso, con Calhanoglu e Paqueta nei mezzi spazi. La Lazio dovrà cercare di non allungarsi troppo, evitando pericolosi spazi in transizione negativa.