Milan, Leao: «Che emozione la Champions. Vi dico il mio ruolo ideale»

L’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato dei suoi obiettivi stagionali in rossonero

Rafael Leao, intervistato da SportMediaset, ha parlato alla vigilia della gara di domani contro la Juventus ritornando anche sull’esordio di mercoledì in Champions League:

CHAMPIONS – «Giocare in Champions è stata un’emozione per me e anche per la mia famiglia, era il mio sogno arrivare a giocare lì».

SULLA SUA POSIZIONE PREFERITA: «A sinistra penso di poter fare la differenza con gli uno contro uno, i dribbling, i cross e fare assist».

SULLA GARA CONTRO LA JUVENTUS: «È una bella sfida, giochiamo contro la Juve che ha grandi giocatori. Dobbiamo stare attenti ma andiamo lì per vincere. Siamo il Milan, siamo primi in classifica. È ancora presto per pensare di vincere lo scudetto, ma se dovessimo vincere domani allora avremo ancora più fiducia. Ma è ancora presto».

