Milan, Leao non ci sarà con la Fiorentina, Rebic candidato per una maglia da titolare

Niente Fiorentina per Leao: per una maglia da titolare si candidano Rebic, favorito, De Ketelaere e Brahim Diaz

Non ci sarà Rafael Leao a Firenze, ma Stefano Pioli ha già pronto il sostituto da inserire in Fiorentina Milan: in vantaggio c’è Ante Rebic. Questa, però, non è l’unica soluzione a disposizione di Stefano Pioli.

Come scrive il Corriere dello Sport, il nuovo modulo permetterebbe di vedere altre opzioni. Inserire De Ketelaere come seconda punta, posizione che ha già ricoperto ai tempi del Bruges. Così come il belga può prendere il posto di Brahim Diaz, che rimarrebbe in panchina per arrivare riposato per la sfida contro il Tottenham. Ultima opzione sarebbe quella delle due punte: insieme Origi-Giroud dal primo minuto.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM