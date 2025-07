Milan, un Rafa Leao alla Cristiano Ronaldo per Allegri: il tecnico gli disegna la squadra intorno

Milan, Allegri disegna la formazione con Rafa Leao protagonista assoluto: come nella Juve con CR7 verrà lasciato più libero

Rafael Leao come Cristiano Ronaldo. A prima vista sembra un paragone azzardato, ma Max Allegri ha già tracciato la rotta: valorizzare al massimo il talento portoghese, seguendo una logica simile a quella adottata alla Juventus con CR7. L’allenatore livornese, al lavoro con il Milan in vista della nuova stagione, ha messo Leao al centro del progetto e sta cercando di costruirgli attorno un sistema tattico capace di proteggerlo e liberarlo, senza costringerlo a compiti troppo difensivi.

Allegri ha subito instaurato un dialogo diretto con l’ex Lille, lo sprona e lo incoraggia, consapevole che il suo estro può cambiare volto alla squadra. Sa però che non può chiedergli gli stessi sacrifici difensivi richiesti ad altri. Fonseca e Conceiçao, con approcci più rigidi, non sono riusciti a ottenere da Leao la continuità sperata, pur chiudendo con numeri positivi. Ora Allegri vuole cambiare strada: niente imposizioni, ma protezioni intelligenti.

Il modulo di riferimento sarà il 4-3-3, proprio come quello utilizzato alla Juve nel 2018-19 con Ronaldo. All’epoca, il lavoro sporco lo faceva Matuidi, che copriva a sinistra quando CR7 si lanciava in avanti. Al Milan quel compito sarà affidato a uno tra Loftus-Cheek e Fofana, mentre sulla fascia opposta toccherà spesso a Pulisic sacrificarsi in fase di rientro. In attesa di capire se arriverà anche Jashari, la mediana sarà costruita pensando alla protezione degli spazi lasciati da Rafa.

Altro elemento chiave sarà il nuovo terzino sinistro: il club cerca un profilo più equilibrato rispetto a Theo Hernandez, troppo offensivo e spesso disattento in copertura nell’ultima stagione. L’obiettivo è chiaro: liberare Leao dai compiti difensivi per vederlo più vicino all’area, dove può finalmente esprimere tutto il suo potenziale. Allegri ha scelto: Rafa sarà il suo numero 10, non un soldatino, ma il protagonista.