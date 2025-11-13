Milan, Leao può funzionare con quell'altro attaccante. Allegri prova (ancora) a riflettere - Calcio News 24

Massimiliano Allegri e la situazione intorno all’attacco rossonero. Il Milan ha bisogno di riscattarsi

Spulciando tra le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, emerge un silenzio eloquente: il tecnico rossonero non ha mai espresso pubblicamente un parere sulla coppia Leao-Pulisic in attacco. Eppure, l’idea di schierarli contemporaneamente in campo gli balena in testa fin dal primo giorno di ritiro, ma gli infortuni finora non hanno permesso di concretizzare questa scelta tattica. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport

UN TANDEM INEDITO – Leao e Pulisic, salvo sporadiche occasioni, non hanno ancora giocato assieme. Un primo “antipasto” si è avuto nei pochi minuti condivisi: 17 all’esordio stagionale contro il Bari, segnati dal gol del portoghese e bissati nella ripresa da quello dell’americano; 20 a Torino contro la Juventus, ricordati per l’errore clamoroso di Leao su imbeccata di Pulisic; e altri 20 a Parma, dove Leao ha servito un assist splendido che Pulisic ha poi sprecato. La somma è semplice: tre presenze totali, spalmate su 57 minuti, un gol segnato, ma diversi grossi pericoli creati alle difese avversarie.

IL DERBY, LA GRANDE OCCASIONE Per il derby contro l’Inter, Massimiliano Allegri li avrà entrambi a disposizione. La tentazione di mandarli in campo dall’inizio difficilmente verrà scalfita dalla presenza di Nkunku e dal rientro dall’infortunio di Gimenez. «È ora che, quel pensiero di luglio, si concretizzi. E la cornice del derby sembra quella più adatta». Pulisic sarà chiamato a fungere da seconda punta, muovendosi tra le linee e disturbando Calhanoglu in fase di non possesso. Leao, per forza di cose, dovrà somigliare il più possibile a una punta centrale, senza snaturare le sue caratteristiche. L’obiettivo è chiaro: fare gol. Entrambi, nonostante il minutaggio ridotto di questo inizio di stagione, ci sono riusciti con frequenza: quattro gol Leao, quattro gol Pulisic.

AL LAVORO PER L’INTESA Salvo complicazioni, il derby sarà la prima grande occasione della stagione per schierarli dall’inizio. Leao, dopo gli impegni con la nazionale portoghese, sarà a Milanello da martedì. Lì troverà Christian Pulisic, che, dopo un problema accusato in amichevole con gli Stati Uniti a ottobre, ha ottenuto dalla federazione Usa la possibilità di non essere convocato per recuperare la forma. Pulisic sta già lavorando sodo e sarà tra gli osservati speciali nell’amichevole di Solbiate Arno contro l’Entella. Ritrovare la forma e la condizione migliore è il principale obiettivo della settimana. Da martedì, con il rientro di Leao, si (ri)affinerà l’intesa, con la speranza che il derby sia il trampolino di lancio per la coppia che può accendere il Milan.