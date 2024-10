Milan, Loftus-Cheek: «Infortunio? Vi dico come sto»

Il centrocampista inglese del Milan ha parlato in un’intervista rilasciata a Milan Tv prima del match con l’Udinese

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv a due giorni dalla sfida di campionato contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni dell’ex Chelsea.

INFORTUNIO SUPERATO – «Mi sento molto meglio, avevo un piccolo fastidio prima dell’ultima partita ma non era niente di grave. Mi sono ripreso bene. Quindi spero di essere pronto per la partita».

MILAN UDINESE – «Penso che chiunque giochi contro il Milan cerca di dare quel qualcosa in più per provare a batterci. E’ quello che succede quando giochi in un top club. Queste squadre vogliono batterti. Ci aspettiamo una partita davvero dura stanno facendo bene e hanno diversi giocatori. Sarà un test impegnativo per noi, ma giochiamo in casa e ci aspettiamo di vincere queste partite quando giochiamo davanti ai nostri tifosi».

PROSSIME PARTITE – «Ci sono delle partite improtanti in cui dobbiamo essere completamente concentrati e deterimnati. Affrontiamo una partita alla volta e vedremo cosa riusciremo a ottenere».