Milan, Maignan fa il miracolo: torna tra i pali già contro il Sassuolo?

Mike Maignan verso il recupero. Il francese è tornato ad allenarsi a Milanello e punterebbe ad esserci già contro il Sassuolo

A Firenze Tatarusanu ha commesso un grave errore, che ha fatto vivere vecchi fantasmi ai tifosi rossoneri, tornati insicuri della sua presenza in campo da titolare. Nel frattempo, come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, Mike Maignan è tornato ad allenarsi sui campi di Milanello.

Il francese sta rispettando molto bene l’iter di recupero, anzi secondo il noto giornale, sarebbe riuscito a ridurre i tempi per il suo ritorno in campo da 10 a 6 settimane dopo l’intervento e punterei ad esserci persino contro il Sassuolo. I medici avrebbero già dato l’ok. Ora tocca a Pioli e staff confermare questa diagnosi.