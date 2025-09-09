Milan, futuro incerto per Maignan: Suzuki sarà il possibile erede? Le ultime

Milan, futuro ancora in dubbio per il portiere rossonero Maignan: Suzuki del Parma sarà il possibile erede? Le ultimissime

Il calciomercato estivo si è appena concluso, ma in casa Milan le riflessioni sul futuro dei propri giocatori continuano a tenere banco. Al centro dell’attenzione c’è Mike Maignan, portiere francese classe 1995, considerato uno dei pilastri della squadra e tra i migliori interpreti del ruolo a livello mondiale. Il suo contratto è in scadenza nel 2026 e, al momento, le trattative per il rinnovo sembrano procedere a rilento, alimentando dubbi sulla sua permanenza a Milanello.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante l’importanza strategica di Maignan per il progetto tecnico rossonero, il club potrebbe trovarsi costretto a valutare una sua cessione già al termine della stagione, qualora non si arrivasse a un accordo. La dirigenza, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare — ex Lazio, noto per la sua abilità nello scovare talenti — non esclude un ultimo tentativo per trattenere il portiere, ma nel frattempo si prepara a ogni scenario.

Tra i nomi monitorati per un eventuale dopo-Maignan spicca quello di Zion Suzuki, estremo difensore giapponese classe 2002, attualmente in forza al Parma. Cresciuto nel Urawa Red Diamonds e dotato di grande reattività e personalità, Suzuki ha impressionato gli osservatori milanisti con le sue prestazioni in Serie B. Tare lo sta seguendo con attenzione, ritenendolo un profilo adatto per raccogliere l’eredità del numero 16 rossonero.

Non va dimenticato nemmeno Andrea Torriani, giovane portiere italiano cresciuto nel vivaio del Milan. Il club nutre grande fiducia nel suo potenziale e lo considera una valida opzione interna, nel caso si decidesse di puntare su una soluzione già presente in rosa.

Il Milan, dunque, si muove con lungimiranza, consapevole dell’importanza di garantire continuità e solidità tra i pali. Che sia con Maignan o con un nuovo talento, la porta rossonera resta una priorità assoluta per il club di via Aldo Rossi.