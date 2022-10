Mike Maignan, portiere del Milan, spera ancora di recuperare dall’infortunio per andare al Mondiale con la Francia

Mike Maignan, portiere del Milan, spera ancora di recuperare in tempo per andare al Mondiale in Qatar.

L’estremo difensore rossonero, infatti, ha deciso di farsi curare dallo staff medico della Francia e nelle prossime ore è atteso a Clairefontaine.