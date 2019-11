Milan, Maldini ha un sogno nel cassetto: il ritorno di Ancelotti a giugno per sedere sulla panchina rossonera

Non solo Ibrahimovic. Perché, in casa Milan, si fa largo la suggestione di un altro grande ritorno. Quello di Ancelotti, fortemente sponsorizzato innanzitutto da Maldini. Ipotesi dunque da soppesare se il dirigente resterà direttore dell’area tecnica anche per la prossima stagione.

A giugno, infatti, Ancelotti lascerà per certo il Napoli e dunque sarà libero di accasarsi in un’altra piazza. Ma il condottiero dell’ultima Champions League rossonera andrà convinto con un mercato all’altezza delle sue ambizioni.