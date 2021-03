Milan, Maldini: «Non possiamo permetterci top player, ma abbiamo un progetto»

Paolo Maldini ha parlato delle difficoltà sul fronte calciomercato che sta vivendo il Milan, così come tanti altri club d’Europa

Intervistato da SoFoot, Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, ha così parlato delle prospettive future del club rossonero:

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU MILAN NEWS 24

«Abbiamo avviato il nostro progetto prima che si verificasse questa pandemia. E ora tante squadre ci stanno guardando: perché il Milan quest’anno? Perché il Milan è riuscito ad essere autosufficiente? Come ha fatto il Milan a ringiovanire la rosa? Credo che siamo presi come esempio di un club virtuoso e vedremo se vinceremo anche in futuro».

ACQUISTI TOP – «Per quanto riguarda gli acquisti di giocatori, cerchi di prendere quelli che ritieni più funzionali al tuo progetto, e c’è anche un mercato di persone che lavorano con i club che sono gli scout, gli osservatori, i dirigenti. Spetta alla proprietà e ai dirigenti dei diversi settori scegliere le persone giuste. Credo che il Milan, in Italia senza dubbio e anche in Europa, sia considerato un club virtuoso. Ad oggi il Milan non può permettersi di avere un top player dal punto di vista finanziario. Quando saremo stati in Champions League per quattro o cinque anni di fila allora potremo fare altri sacrifici economici».