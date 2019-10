Milan, Paolo Maldini parla del momento della squadra rossonera: ecco le sue parole relative alla crescita del club

Paolo Maldini, dt del Milan, ha parlato in esclusiva a Sky Sport: «Tre cambi di proprietà in pochi anni hanno minato questa squadra. Il cambio di allenatore non ce lo aspettavamo ma è una decisione condivisa col club».

«Ci vuole tempo, la mia storia è pesante. Il fatto che ci sia Zvone con me fa capire che vogliamo tornare a quel livello in tempi accettabili».