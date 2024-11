Milan, Marchegiani difende Leao: «Non può fare la riserva»

L’ex portiere si è espresso su Rafael Leao, protagonista di qualche panchina di troppo sotto la guida di Fonseca

Luca Marchegiani è intervenuto a Sky Sport per parlare di Leao, spesso criticato per il suo atteggiamento non idilliaco. Questo ha portato Fonseca a metterlo fuori dal suo Milan per qualche partita, ma l’ex portiere non è d’accordo su questa visione.

PAROLE – «Non può essere una riserva del Milan. Può fare partite fuori perché non sta bene o perché si vuole dare un segnale di un certo tipo, anche se un anno e mezzo fa è stato trattato come uno dei giocatori più importanti della storia del Milan. Ma non può essere una riserva perché è più forte di tanti. Non puoi pensare di cambiargli atteggiamento a 360 gradi, avrà sempre quell’atteggiamento un po’ scanzonato… L’anno scorso non è che abbia sempre fatto partite eccezionali, però succedeva qualcosa».