Il Milan rilancia per Thauvin e avrebbe trovato l’accordo con l’entourage del giocatore, in scadenza di contratto col Marsiglia

Il Milan non demorde per Florian Thauvin. Anzi rilancia. L’attaccante non ha ancora rinnovato con il Marsiglia e vorrebbe liberarsi a parametro zero a fine stagione per provare una nuova avventura.

Stando al portale Todofichajes.com, il club rossonero avrebbe raggiunto una base d’intesa con l’entourage di Thauvin a partire dalla prossima estate. Il jolly offensivo firmerebbe un contratto per quattro stagioni, fino al 2025, a circa 3 milioni di euro all’anno.