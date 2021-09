Milan, Messias: «Sempre tifato questo club. Ho sofferto tanto per arrivare qui»

Messias ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan TV, ecco le sue prime parole in rossonero

Sulle prime sensazioni: «Sono emozionato di far parte di questo club. Ho sempre tifato il Milan da bambino».

Su Maldini e Ibrahimovic: «Paolo era un top come giocatore e ora sta facendo un grande lavoro come direttore sportivo. È una persona esemplare, Ibrahimovic? Straordinario».

Sulla sua storia: «Ho imparato a giocare per strada con gli amici, a volte anche da solo… dove c’era un po’ di spazio per calciare un pallone. È una cosa bellissima, mi diverto e basta. I miei genitori, moglie e figli quando li ho avuti mi hanno sempre spinto a fare sempre meglio di ciò che stavo già facendo. Non ci credevo più ad un certo punto… avere 25 anni e non essere entrato a far parte di un club di Serie A, ora lo vedo come un sogno. Prima giocavo tornei amatoriali nel tempo libero e lavoravo. Ho sofferto e lavorato molto per arrivare a questo punto. Ho fatto tanti sacrifici».

