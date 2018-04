Milan, Mirabelli a rischio: ipotesi Sabatini e Giuntoli

Massimiliano Mirabelli nel mirino della proprietà del Milan per i cattivi risultati della squadra di Gennaro Gattuso: spuntano i nomi di Walter Sabatini, Fabio Paratici e Cristiano Giuntoli

La debacle di sabato contro il Benevento, unita ai cattivi risultati ottenuti in questa stagione, potrebbe costare caro a Massimiliano Mirabelli. La zona Champions League è lontana e la proprietà cinese del Milan ha messo nel mirino il direttore sportivo, arrivato in estate insieme a Marco Fassone dopo una lunga militanza all’Inter. Le scelte in sede di mercato non hanno convinto minimamente i piani alti e, secondo le informazioni in arrivo dalla Cina, si stanno valutando diversi profili.

E gli scenari sono stuzzicanti per i tifosi rossoneri. Il primo nome sulla lista è infatti quello di Walter Sabatini, reduce dall’addio all’Inter e allo Jiangsu, pronto a tornare protagonista. L’ex coordinatore tecnico di Suning non è l’unico profilo sul taccuino della proprietà rossonera: stuzzica il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, già accostato negli scorsi mesi al Diavolo. Infine, due alternative di assoluto livello: Cristiano Giuntoli, attuale diesse del Napoli, e Andrea Berta, uomo mercato dell’Atletico Madrid già sondato dal Paris Saint Germain per la prossima stagione. Attesi aggiornamenti: restyling Milan, Mirabelli rischia grosso…