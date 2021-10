Milan, Giuffrida: «Acquisto di Mirante inaspettato. Sul futuro di Pioli...»

A margine dell’Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti,Giuffrida ha parlato dell’arrivo di Mirante al Milan e non solo

A margine dell’Assemblea Straordinaria A.I.A.C.S.-Assoagenti, Valerio Giuffrida ha svelato ai microfoni di Calciomercato.com i retroscena che hanno portato Mirante al Milan e non solo:

MIRANTE – «Non c’erano stati contatti in precedenza, è successo in modo inaspettato. Una casualità negativa per il Milan per l’infortunio di Maignan, ma positiva per Mirante che sognava da tempo di giocare in rossonero. Com’è nata? C’è stato un incontro casuale in sede del Milan, e dieci minuti prima è arrivata la notizia dell’infortunio a Maignan».

PIOLI – «E’ naturale che si parli del suo contratto, ma non forziamo le cose e lasciamole evolvere in maniera normale. Non ci si aspettava una crescita così esponenziale, ma allo stesso tempo Stefano mi ha detto che è graduale. E speriamo che duri ancora a lungo, che siamo solo a metà strada».

