Milan Monza, Florenzi nel post partita: «Per il Milan ci sarò sempre. I tifosi non meritano questo»

Alessandro Florenzi al termine di Milan–Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida andata in scena a San Siro:

SULL’IMPIEGO – «Rispettiamo le scelte dell’allenatore».

IL FUTURO DI FLORENZI – «Non c’è bisogno di pensare a me, c’è bisogno di pensare al Milan, di rimettersi in carreggiata. Io per il Milan ci sarò sempre, non è questo il problema, dobbiamo riportarlo dove compete».

IL MESSAGGIO AI TIFOSI – «Ci sono stagioni che nascono un po’ così e finiscono così, ovvio che ci sono responsabilità che vanno sempre divisi. Io in primis come calciatore magari potevo fare meglio, potevo fare peggio. Sappiamo tutti cosa non dobbiamo sbagliare il prossimo anno. Il Milan è una cosa seria, parlo per conto della squadra. Non dico che siamo qui a scusarci, ma poco ci manca. I tifosi non meritano un Milan fuori dalle coppe, un Milan così».

RIPARTIRE DA CHI HA VOGLIA – «Penso che abbiamo le qualità per stare li su, c’è da fare di più tutti quanti, si deve ripartire dagli uomini, da chi ha voglia veramente di combattere. Questo è ciò che merita il Milan»