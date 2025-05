Milan Monza, Gabbia nel post partita: «Difficile trovare cose belle. Napoli un esempio? Avremmo preferito altro»

Gabbia al termine di Milan Monza ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN

Matteo Gabbia, nel post partita di Milan–Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la stagione dei rossoneri:

IL PREMIO DI MVP E LA PARTITA: «L’ho lasciato allo staff il premio, per non fare l’intervista con il premio in mano. Una partita difficile anche solamente guardando lo Stadio».

LA STAGIONE E IL FUTURO: «Ci dispiace che questa stagione sia stata così. Difficile trovare cose belle in questo momento, è un bene che sia finita la stagione, per ricominciare meglio tra un mese. Il punto di partenza è la qualità dei giocatori, dobbiamo ricompattarci per fare il meglio possibile».

NAPOLI UN ESEMPIO?, LA RISPOSTA: «Avremmo preferito fare una qualsiasi competizione, dovremo comuqnue cercare di far e il meglio in campionato, Coppa e Supercoppa».