Milan, Morata sull’addio a gennaio: «Sono molto felice in Turchia. Ecco perchè ho deciso di andare via»

Le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo che a gennaio ha deciso di lasciare il Milan e andare a giocare in Turchia

L’ex giocatore di Milan e Juventus Alvaro Morata ha rilasciato un’intervista a Marca, in cui ha parlato dei suoi anni in bianconero e dei motivi che lo hanno portato a lasciare i rossoneri a gennaio per il Galatasaray. A seguire le sue parole.

GALATASARAY – «Vogliamo la quinta stella sulla maglia, significherebbe vincerà il campionato turco numero 25. “Sono molto felice. Sto vivendo un’esperienza che a priori potrebbe essere diversa, ma ho trovato un Paese meraviglioso, una società incredibile e delle persone estremamente piacevoli. Amo la vita che ho qui e sono molto felice di essere venuto»

MILAN – «Sono andato al Milan per Fonseca, che mi ha dimostrato di volermi davvero. Dopo pochi mesi il progetto è cambiato. Non mi sentivo a mio agio. Ero andato lì per stare con Fonseca. Il Milan è un grandissimo club, con gente vicina e pieno di storia»

JUVENTUS – «Un ambiente familiare, grandissima società e club. Lavoratori meravigliosi»

DYBALA – «È un giocatore diverso, di un altro livello. Lui, Isco… Sono giocatori diversi. Ho giocato con lui 10 anni e a volte, pur conoscendolo, fa degli assist che mai ti aspetteresti. Paulo è un amico, è il padrino di mia figlia, gli auguro il meglio perché gli voglio bene»