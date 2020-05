Milan Nagelsmann: difficile che il tecnico possa seguire Rangnick in rossonero

Secondo quanto riporta Milannews24.com non ci sono possibilità che Julian Nagelsmann sia il prossimo allenatore del Milan

Julian Nagelsmann prossimo allenatore del Milan? Difficile se non impossibile. Secondo quanto riporta Milannews24.com l’attuale tecnico del Lipsia non seguirà Ralf Rangnick nella sua nuova avventura rossonera.

Il contratto che lo lega al club tedesco ha infatti scadenza nel 2023 e per di più sono stati pagati ben 5 milioni la scorsa estate per portarlo via dall’Hoffenheim. La volontà di Nagelsmann è quella di costruire un progetto al Lipsia e vincere anche qualche trofeo