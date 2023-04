Milan Napoli, il bellissimo vizio del Diavolo: fare gol tutto da soli

Tutte le analisi possibili si sono fatte e altre se ne faranno ancora prima del fischio d’inizio del derby Milan-Napoli di Champions League

Ma è anche probabile che, insieme ai discorsi di squadra, alle virtù e ai difetti d'insieme, Pioli e Spalletti ragionino su una caratteristica emersa nel recente 0-4 del Maradona: il Milan a giocatori che sanno andare in gol mettendosi in proprio.

É ciò che sono riusciti a fare sia Leao che Saelemaekers con azioni irresistibili, contro un avversario decisamente frastornato. Ma è qualcosa che in stagione è riuscita più volte al portoghese e anche a non pochi altri: Bennacer, Diaz e Messias, quest’ultimo proprio in Champions contro il Salisburgo.