Milan Napoli 2-1: Saelemaekers-Pulisic e resistenza in dieci. Allegri aggancia Conte. I partenopei la riaprono soltanto col rigore di De Bruyne

La Serie A ha un nuovo padrone, anzi tre. In un San Siro infuocato, il Milan gioca una partita di intelligenza e sacrificio, batte il Napoli per 2-1 e aggancia in vetta alla classifica proprio i partenopei e la Roma, infiammando la corsa allo Scudetto. La squadra di Allegri domina per un tempo, soffre con l’uomo in meno nella ripresa e alla fine porta a casa una vittoria pesantissima, decisa dalle fiammate dei suoi uomini di maggior talento.

Il match si sblocca dopo appena tre minuti. Christian Pulisic, in serata di grazia, accelera sulla trequarti, spacca in due la difesa del Napoli e serve sul secondo palo un pallone che Alexis Saelemaekers deve solo spingere in rete. È il gol che indirizza la partita. Il Milan si chiude con ordine, annulla le fonti di gioco di Conte e riparte con veleno. Al 31′, arriva il meritato raddoppio: Fofana lavora un buon pallone al limite e serve Pulisic, il cui tiro, deviato da Juan Jesus, beffa Meret per il 2-0.

Nella ripresa, il copione cambia radicalmente. Un tiro di McTominay viene respinto da Maignan, sulla palla si avventa Di Lorenzo ma viene strattonato da Estupiñán. L’arbitro concede il rigore e il giallo, ma il VAR è perentorio: è chiara occasione da gol, il cartellino diventa rosso. Dal dischetto, Kevin De Bruyne non sbaglia e riapre la partita.

L’ultima mezz’ora è un assedio del Napoli all’area rossonera. Il Milan in dieci uomini si difende con eroismo, concedendo poco ma rischiando tantissimo quando il neo-entrato Neres colpisce un palo esterno a Maignan battuto. Ma il fortino rossonero regge fino alla fine. Il Milan vince, sogna e lancia un messaggio al campionato: per il titolo, quest’anno, ci sarà da lottare fino all’ultimo respiro.