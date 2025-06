Milan, l’obiettivo è Ricci: i rossoneri non mollano il centrocampista granata

Il Milan non molla la presa su Samuele Ricci, centrocampista del Torino: le ultime sulla trattativa per convincere i granata

Il calciomercato estivo del Milan è già in pieno fermento, con numerose voci che circolano tra i tifosi. Tra le indiscrezioni più discusse, spicca quella riguardante l’interesse del club per il centrocampista Samuele Ricci. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, la trattativa per Ricci è ancora «viva e vegeta», nonostante un leggero slittamento nelle tempistiche. Moretto ha rivelato che la possibilità di vedere Ricci o un profilo con caratteristiche simili ai rossoneri è tutt’altro che tramontata, con le parti che si sono “avvicinate considerevolmente” negli ultimi mesi, suggerendo una comune volontà di portare a termine l’affare.

L’espressione «forse è scivolato un po’ indietro per tempistiche» indica una fase di attesa, forse dovuta a nuove priorità o a una negoziazione più complessa del previsto. Tuttavia, il fatto che «le parti si siano avvicinate molto in questi mesi» suggerisce un dialogo costante e una convergenza di intenti. La curiosità sull’operazione è palpabile, con l’attesa di un evento scatenante, come una cessione in casa Milan che libererebbe fondi o slot. L’aspetto più cruciale delle dichiarazioni di Moretto, tuttavia, riguarda le priorità del club: «La priorità ora è aggiungere leadership ed esperienza». Questo indica che il Milan, pur continuando a puntare sui giovani, sente la necessità impellente di integrare la rosa con calciatori di carisma e capacità di guidare la squadra.