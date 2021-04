Milan, occhi su Pessina: i rossoneri sperano nel grande ritorno

Difficoltà nel rinnovo con l’Atalanta per Pessina, così il Milan sogna di poterlo riportare in rossonero

Da Bergamo a Milano: i rossoneri sperano in un grande ritorno per poter affrontare al meglio un eventuale accesso alla prossima Champions. La Gazzetta dello Sport di questa mattina identifica in Pessina dell’Atalanta, l’asso con il quale i rossoneri potrebbero sognare in grande. Il rinnovo pare difficile con l’Atalanta e il Diavolo prova a riprendersi il centrocampista. Il contratto del calciatore scade nel 2022 e il Milan potrebbe convincerlo con la Champions League.

LO SCONTO – Pessina non può valere meno di 20 milioni, nonostante il contratto in scadenza a breve. E comunque non è automatico che ai vertici rossoneri venga concesso un risparmio rilevante: è certo lo sconto del 50 per cento, ma il prezzo è tutto da fare. Tutto questo in virtù di un diritto sulla rivendita concordato nel 2017 ed inserito nell’affare Conti.