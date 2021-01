Milan, oggi firma Mandzukic: il croato vuole esserci contro l’Inter

Oggi arriverà la firma di Mario Mandzukic che punta a essere presente nel match di Coppa Italia contro l’Inter

Mario Mandzukic è sbarcato a Milano domenica sera. Ieri ha svolto le consuete visite mediche presso la Clinica La Madonnina, dopodiché il giocatore ha sostenuto l’idoneità sportiva (superata anche quest’ultima), lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Il croato si è allenato con un preparatore personale in questi giorni. Potrebbe farcela già contro l’Atalanta, sabato. Qualora così non fosse, sicuramente sarà presente al derby del 26 gennaio contro l’Inter in Coppa Italia (quarti di finale).