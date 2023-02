Milan, oggi Pioli a Coverciano per ricevere la Panchina d’Oro

Stefano Pioli, allenatore del Milan, oggi si recherà al centri sportivo di Coverciano per ricevere il premio

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, Stefano Pioli sarà oggi ospite a Coverciano per ricevere il premio la Panchina d’oro per la stagione 2021-2022 in Serie A.

Grazie allo scudetto vinto con il Milan, è stato infatti votato da una giuria di allenatori come il miglior tecnico della passata stagione. Un riconoscimento importante che l’ex Lazio, Bologna e Fiorentina riceve per la prima volta in carriera.