L’analisi di Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport, sul calciomercato di gennaio del Milan. Tutti i dettagli in merito

La grande rivoluzione del Milan nella sessione di mercato di gennaio viene definita una «rifondazione» da Franco Ordine sul Corriere dello Sport. Il giornalista, esperto delle vicende di casa rossonera, interpreta come un fattore sorpresa le mosse fatte, nessuno poteva aspettarsi acquisti del calibro di Walker, Joao Felix e Gimenez, operazioni internazionali e pesanti, che possono sensibilmente cambiare il quadro del resto della stagione. Ecco un estratto dell’analisi, rivolta al futuro:

«Adesso tutti questi sforzi, finanziari e tecnici, dovranno superare l’esame decisivo che è quello dei risultati. Perché a questo punto della stagione ogni insuccesso avrà una ricaduta ancora più pesante e ogni mancato miglioramento, nella fattura del gioco, sarà classificato come un fallimento dell’operazione». Per adesso, poiché il primo test sarà quello di stasera di Coppa Italia, il quarto di finale con la Roma, il mercato dovrebbe vedersi in campo inizialmente solo con un acquisto nella formazione scelta da Conceiçao. L’inglese Walker, già debuttante nel derby, dove ha fornito una prova più che sufficiente, verrà confermato nell’undici di partenza. Il messicano Gimenez e il portoghese Joao Felix si accomoderanno in panchina, pronti a entrare in campo in corso d’opera.