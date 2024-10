Milan, Ordine: «Tomori alla Juventus? Vi spiego come andrà»

Franco Ordine ha commentato il possibile passaggio del difensore inglese in bianconero. Le sue parole

Recentemente è stato accostato il nome di Tomori dal Milan alla Juventus, una mossa che porterebbe l’inglese a giocare di nuovo al fianco di Kalulu. Ecco li punto di vista di Franco Ordine in diretta a Maracanà.

TOMORI JUVENTUS, LE PAROLE DI ORDINE – «C’è anche Tomori? Non credo che ci siano motivazioni di un addio, a meno che non vogliano riformare la coppia dell’ultimo scudetto Milan alla Juve. Skriniar non ha le caratteristiche poi per giocare accanto a Kalulu, serve uno che guidi la difesa. Tomori ce le ha quelle caratteristiche, è vero, ma vedremo»