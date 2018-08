Zenga cita Coelho e si congratula con Maldini: spunta l’hashtag #invidia – FOTO

Paolo Maldini è tornato a casa, Walter Zenga si congratula citando Paulo Coelho: nel post su Instagram spunta l’hashtag #invidia

A nove anni dall’addio al calcio giocato e dopo anni di abboccamenti e contatti, Paolo Maldini ha fatto ritorno a casa. L’ex numero tre sarà direttore dello sviluppo strategico del Milan ed è pronto a vivere una nuova avventura. Nelle ultime ore diversi colleghi e amici gli hanno scritto per congratularsi e tra questi spunta Walter Zenga, leggenda di casa Inter…

L’uomo ragno ha scelto Instagram per scrivere a Paolo Maldini: «L’amicizia e il rispetto non hanno colori ma solo ammirazione e felicità nel vedere le belle persone , come @paolomaldini , tornare a “ casa” … complimenti Paolo il calcio ⚽️ ha bisogno di gente come te… un abbraccio sincero», seguito da numerosi hashtag. Infine la citazione di Paulo Coelho: «Gli uomini sognano più il ritorno che la partenza». Ma c’è di più: spunta anche l’hashtag #invidia, segno che WZ1 sogna di fare ritorno in nerazzurro, proprio come capitato a Maldini sulla sponda opposta…