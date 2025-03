Milan, avanza Paratici: è favorito come nuovo ds, spunta il retroscena!

Le ultime sul possibile nuovo ds del Milan, con la candidatura di Fabio Paratici che è ormai sempre più concreta. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Fabio Paratici sarebbe sempre più vicino a diventare il nuovo ds del Milan. Negli ultimi giorni ci sarebbe infatti stato un incontro tra il dirigente e Giorgio Furlani.

Un dialogo che non ha portato alla fumata bianca, ma che è comunque servito per discutere sulla situazione allenatore e sulle idee per il calciomercato rossonero. Nei prossimi giorni ci saranno degli incontri anche con gli altri candidati, ma l’ex Juve resta in pole.